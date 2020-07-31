Банки предложили списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, которые не выходят на связь и чьи данные не получилось обновить. Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, над такой инициативой работают в Абсолют Банке в рамках «регуляторной гильотины» Центробанка . По мнению авторов, новая мера защитит клиентов, которые вовремя не сообщили о замене паспорта, от штрафов и неустоек, а банки благодаря этому смогут предотвратить мошенничества со «спящими счетами».

Сейчас у банков нет права списывать деньги со счетов клиентов, по которым более года не обновлялась идентификационная информация.

Глава департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков объяснил, что из-за этого банкам приходится отказывать самим себе в списании причитающихся им средств.

Банк может проверят актуальность данных, если они устарели — организации необходимо связаться с клиентом, но люди часто не отвечают на звонки.