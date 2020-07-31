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Банки готовятся списывать деньги со старых счетов россиян 

Мария Иванова и ещё 3 13 минут назад
Банки предложили списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, которые не выходят на связь и чьи данные не получилось обновить. Об этом пишут «Известия».
По данным газеты, над такой инициативой работают в Абсолют Банке в рамках «регуляторной гильотины» Центробанка. По мнению авторов, новая мера защитит клиентов, которые вовремя не сообщили о замене паспорта, от штрафов и неустоек, а банки благодаря этому смогут предотвратить мошенничества со «спящими счетами».
Сейчас у банков нет права списывать деньги со счетов клиентов, по которым более года не обновлялась идентификационная информация.
Глава департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков объяснил, что из-за этого банкам приходится отказывать самим себе в списании причитающихся им средств.
Банк может проверят актуальность данных, если они устарели — организации необходимо связаться с клиентом, но люди часто не отвечают на звонки.
Инициативу поддержали в ЮниКредит Банке, РСХБ и Росбанке.
Как сообщал «Рамблер», в прошлом году банк «Открытие» ввел комиссию в пять тысяч рублей для «спящих» клиентов присоединившихся к нему Бинбанка и МДМ-банка, если на их счетах осталось менее десяти тысяч рублей. В кредитной организации подчеркивали, что комиссия не распространяется на кредитные средства и не приводит к возникновению задолженности у клиентов.
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Личный счет , Видео , Александр Поляков , Абсолют Банк , Росбанк , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Бинбанк , Центральный банк России , ЮниКредит Банк , МДМ банк , газета "Известия"
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