Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.40
$
73.60
87.25
86.90
Прогноз
03.08 – 10.08
$
69.75
82.65
Индексы и котировки Brent
43.78
+0.14 Золото
1976.85
+0.00 РТС
1232.35
–2.66
Динамика валют
EUR / USD
31.07
1.1895
+0.0511
16.07
1.1384
28.07
20.07
06.07

Число самозанятых в Москве выросло на 70% за первое полугодие 

ТАСС и ещё 10 2 часа назад
Число самозанятых в Москве выросло на 70%
Фото: ТАСС
Статус самозанятых в Москве получили за первое полугодие 130 тыс. человек. Общее их количество выросло с начала года на 70% и достигло 324 тыс., сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"За первые шесть месяцев статус самозанятых в Москве получили 130 тыс. человек, общее количество плательщиков налога на профессиональный доход выросло с начала года на 70% и достигло 324 тыс. Мы наблюдаем рост поступлений налога в бюджет: в первом полугодии 2020 года они составили 663 млн рублей, превысив на 34% показатель за весь 2019 год", — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Москва является одним из четырех регионов, в которых с 2019 года в пилотном режиме был введен налог на профессиональный доход. Новый налоговый режим доказал свою эффективность и с 1 июля 2020 года был распространен на всю Россию.
Видео дня. Банкам запретят писать мелким шрифтом в договорах
ТАСС: последние новости
"Известия": российские банки предлагают списывать деньги со "спящих счетов" клиентов "Известия": российские банки предлагают списывать деньги со "спящих счетов" клиентов Срок подачи налоговой декларации физлицами истекает 30 июля Срок подачи налоговой декларации физлицами истекает 30 июля Глава Минтруда: пик числа безработных в России будет зафиксирован в августе-сентябре Глава Минтруда: пик числа безработных в России будет зафиксирован в августе-сентябре
Личный счет , Недвижимость , Владимир Ефимов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что ждет пенсионеров, у которых есть стаж работы в СССР
Что ждет пенсионеров, у которых есть стаж работы в СССР
Власти ответили на жалобы по поводу дорогого бензина
Власти ответили на жалобы по поводу дорогого бензина
Новые броши Набиуллиной озадачили россиян
Новые броши Набиуллиной озадачили россиян
«Магнит» начал тестировать новый формат магазинов
«Магнит» начал тестировать новый формат магазинов
Видео
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
Мир столкнулся с новым препятствием
00:22
Мир столкнулся с новым препятствием
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение