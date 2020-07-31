Российские лекарства в аптеках подорожали на четверть 

Российские аптеки за первое полугодие 2020-го заработали на розничной продаже лекарств 557,9 миллиарда рублей, что на 13,9 процента больше, чем за тот же период годом ранее. Это связано с ростом цен на медикаменты из-за падения рубля и с ажиотажным спросом в марте, перед введением режима самоизоляции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

В компании подсчитали, что за год средневзвешенная цена упаковки отечественных препаратов выросла на четверть (23,8 процента) и в июне достигла 115 рублей. Импортные медицинские товары подорожали на 7,5 процента — до 381 рубля за пачку.

Биологически активные добавки также выросли в стоимости. В июне 2019 года их средневзвешенная цена составляла 188 рублей за упаковку, в июне 2020-го — уже 222 рубля.

В конце апреля аналитики DSM Group выяснили, что в марте цены на лекарства в российских аптеках в среднем повысились на девять процентов по сравнению с годом ранее. Данные по российским и иностранным препаратам не приводились. В июле резко подскочили цены на анальгин.