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Российские лекарства в аптеках подорожали на четверть 

Lenta.ru и ещё 3 26 минут назад
Российские лекарства в аптеках подорожали на четверть
Фото: РИА Новости
Российские аптеки за первое полугодие 2020-го заработали на розничной продаже лекарств 557,9 миллиарда рублей, что на 13,9 процента больше, чем за тот же период годом ранее. Это связано с ростом цен на медикаменты из-за падения рубля и с ажиотажным спросом в марте, перед введением режима самоизоляции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
В компании подсчитали, что за год средневзвешенная цена упаковки отечественных препаратов выросла на четверть (23,8 процента) и в июне достигла 115 рублей. Импортные медицинские товары подорожали на 7,5 процента — до 381 рубля за пачку.
Биологически активные добавки также выросли в стоимости. В июне 2019 года их средневзвешенная цена составляла 188 рублей за упаковку, в июне 2020-го — уже 222 рубля.
В конце апреля аналитики DSM Group выяснили, что в марте цены на лекарства в российских аптеках в среднем повысились на девять процентов по сравнению с годом ранее. Данные по российским и иностранным препаратам не приводились. В июле резко подскочили цены на анальгин.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Недвижимость , Рынки , Экономика , газета "Известия"
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