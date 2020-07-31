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Эксперт оценил идею о списании денег со «спящих счетов» 

РИА Новости 35 минут назад
Эксперт оценил идею о списании денег со «спящих счетов»
Фото: РИА Новости
Предложение по наделению российских банков правом списывать комиссии и кредитные платежи со "спящих счетов" направлено исключительно на борьбу с недобросовестными клиентами, порядочных граждан оно не затронет, такое мнение РИА Новости высказал директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.
Банки в РФ обязаны не реже одного раза в год обновлять сведения о владельцах счетов. В настоящее время, если сведения по клиенту не актуализированы, банки могут только принимать и зачислять деньги на счет. Любые иные операции по счету де-юре возможны только после обновления сведений или соответствующего решения клиента. Таким образом, если клиент не проводит операции по своему счету, то банки не вправе списывать комиссии за ведение счета или платежи в погашение кредитов клиента.
В связи с этим банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со "спящих счетов", данные о владельцах которых им не удалось обновить в течение более года. Такое предложение подготовлено "Абсолют-банком" в рамках "регуляторной гильотины" Банка России.

"Данная мера направлена отнюдь не на "выжимание соков" банками, а исключительно на борьбу с недобросовестными клиентами. На операциях добросовестных клиентов новый механизм в случае его принятия никак не скажется", — уверен Уклеин.

Он пояснил, что договоры банковского обслуживания обязывают клиента периодически проходить процедуру актуализации своих персональных данных. При этом финансовые санкции за нарушения этих условий со стороны клиента ввести не так-то просто, поскольку есть юридические нюансы, добавил эксперт.

"Теоретически без этого клиенты банка могут совершать мошеннические действия, например, с недействительными паспортами или украденными сим-картами, а также использовать "спящие счета" для проведения сомнительных операций, поэтому инициатива направлена на устранение соответствующего пробела", — считает Уклеин.

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Личный счет , Абсолют Банк , Центральный банк России , РИА Новости
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