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Обвал рубля: экономист дал совет россиянам 

Мария Иванова 2 часа назад
Обвал рубля: экономист дал совет россиянам
Фото: ТАСС
Глава центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что рубль упал на фоне предвыборной компании в США, и спрогнозировал новое ослабление российской валюты до конца года. Об этом сообщает «Ура.ру».
Остапкович назвал обвал рубля естественным и заявил, что «ничего критического» не ожидает. Он подчеркнул, что для российской экономики угрозы нет, пока курс не достиг 80 рублей за доллар.

«Некоторая девальвация рубля поможет выходу отечественной продукции на международный рынок», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, обвал рубля создаст небольшие проблемы для населения, но инфляционных всплесков не будет.
Сам доллар также падает — к евро и некоторым другим валютам. Однако Остапкович посоветовал не переводить одну валюту в другую, если речь не идет о «миллионных партиях».
Как сообщал «Рамблер», на торгах 31 июля курс евро впервые за четыре месяца превысил 87 рублей, а доллар преодолел отметку в 74 рубля.
Эксперты объясняли обвал рубля завершением налогового периода в России и ростом санкционной угрозы.
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Личный счет , Георгий Остапкович , ВШЭ
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