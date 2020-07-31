Унитаз на кухне: сколько стоит снять квартиру в Сочи

Россияне ринулись на отечественные курорты — у кого деньги остались, конечно. Каждый день цены на жилье растут. Уже подсчитано, что в Крыму, по сравнению с прошлым годом, цены выросли в пять раз.

Туры на 10 дней с размещением в хорошем отеле обойдутся в 150-160 тысяч рублей на семью из 4 человек. Как говорят агенты, в прошлые годы за эти деньги можно было хорошо отдохнуть в Турции и совсем с другим сервисом.

А про цены в Сочи недавно высказался даже экс-президент России, нныне зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев

«Я знаю цены на отдых в Сочи. Они высокие, и дело даже не в пандемии. Сочи позиционируют себя как большой респектабельный курорт. По-хорошему, на любом курорте должны быть цены приемлемые для наших граждан, гостиницы должны быть разного уровня».

На самом деле, при желании, всегда можно найти жилье по приемлемым ценам. Так, например, поступил журналист Никита Могутин, который снял в Сочи квартиру и выложил ее фото в фейсбук.

«Я нашёл самую маленькую квартиру в Сочи, — пишет он. — Всего 9 квадратных метров, но, зато, каких. Тут унитаз на кухне, а кухня в прихожей, а прихожая в спальне, там же холодильник и раковина, есть и стиральная машина. Чтобы попасть в спальню, надо подняться по лестнице, кровать — прямо под потолком».

По его словам, есть и минусы: в квартире нет окон и кондиционера, правда, есть душ.

«Но есть и плюс — шутит он. — В комнате стоит такая жара, что любая еда, само собой, сразу портится, унитаз рядом с кухонным столом установлен очень кстати».

Стоимость посуточной аренды обойдется всего в 1300 рублей в сутки, но сдают жилье от пяти дней. Приоритет, как утверждает Могутин, отдается семейным парам. Чтобы одинокие мужчины не водили женщин с сомнительной репутацией.