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Падение рубля: эксперты посоветовали покупать определенные вещи 

Вероника Полынина 1 час назад
Рубль уходит в пике: как спасти накопления
Фото: depositphotos.com
Эксперты посоветовали россиянам вкладывать стремительно обесценивающиеся рубли в здоровье и возможности для выживания.
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За последние дни российская национальная валюта потеряла почти три рубля по отношению к доллару и евро. Финансовые аналитики считают, что тренд на снижение рубля продолжится, и уже в августе доллар будет стоить 75-77 рублей.

«Самые лучшие вложения во время нынешнего кризиса — это инвестиции в свое здоровье, детей и в возможности для выживания», — заявил «Московскому комсомольцу» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, отвечая на вопрос, как защитить накопления в рублях от обесценивания.

По его словам, стоимость медицинских услуг растет, и необходимые процедуры лучше не откладывать на потом. Деев также предлагает инвестировать в образование детей.

«Третий вариант разумных инвестиций — покупка частного дома и земли. Собственный огород или хозяйство позволит не зависеть от цен в магазинах, курса доллара, а овощи, мясо, молоко будут экологически чистыми, что тоже положительно скажется на здоровье», — считает эксперт.

Инвестор и коллекционер Артем Богач предлагает вкладывать в то, что не зависит от биржевых цен: старинные монеты, предметы антиквариата, картины и коллекционные вина. По его словам, их стоимость оценивается в долларах, значит, со временем, эти предметы подорожают.
Как сообщал «Рамблер», на торгах 31 июля курс евро впервые за четыре месяца превысил 87 рублей, а доллар преодолел отметку в 74 рубля. Эксперты объясняли обвал рубля завершением налогового периода в России и ростом санкционной угрозы.
Видео дня. Банкам запретят писать мелким шрифтом в договорах
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Личный счет , Артем Деев , Московский комсомолец
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