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С 1 августа газ дорожает на 3% 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Цены на газ взлетели в России
Фото: ТАСС
Регулируемая стоимость оптового газа "Газпрома", поставляемого потребителям РФ, с 1 августа увеличивается на 3%. Об этом пишет "Интерфакс".

"Автоматически это может сказаться и на цене поставок газа независимых производителей, которые продают свой газ с привязкой к регулируемой цене "Газпрома"", — отмечает агентство.

Цена возрастет как для населения, так и для промышленных потребителей.
Отмечается, что оптовая цена в стоимости газа для конечного потребителя дает 80% стоимости. Еще 15% составляет плата за транспортировку по сетям газораспределения, и еще 5% — плата за снабженческо-сбытовые услуги региональных газовых компаний.
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Личный счет , Компании , Экономика , Газпром , Интерфакс
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