Цены на газ взлетели в России

Регулируемая стоимость оптового газа "Газпрома" , поставляемого потребителям РФ, с 1 августа увеличивается на 3%. Об этом пишет "Интерфакс".

"Автоматически это может сказаться и на цене поставок газа независимых производителей, которые продают свой газ с привязкой к регулируемой цене "Газпрома"", — отмечает агентство.

Цена возрастет как для населения, так и для промышленных потребителей.

Отмечается, что оптовая цена в стоимости газа для конечного потребителя дает 80% стоимости. Еще 15% составляет плата за транспортировку по сетям газораспределения, и еще 5% — плата за снабженческо-сбытовые услуги региональных газовых компаний.