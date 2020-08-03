Банки предложат клиентам льготы за сдачу биометрии 

Ряд российских банков готовы предоставить клиентам определенные льготы за сдачу биометрических данных.
Так, Сбербанк обещает увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении тем, кто сдаст биометрию. В случае передачи биометрических слепков кредитно-финансовой организации суточное ограничение по операциям может быть расширено с одного до пяти миллионов рублей.
Аналогичные льготы предлагает ВТБ за регистрацию слепка лица и образца голоса клиента в Единой биометрической системе, расширение лимитов по платежам и переводам за сдачу биометрии рассматривают также в банке «Дом.РФ». В данных организациях конкретные суммы пока не называют.
Оператор Единой биометрической системы Ростелеком поясняет: поскольку подделать биометрические параметры гораздо сложнее, чем другие идентификационные данные, банки готовы решиться на более гибкий подход за счет снижения рисков, пишут «Известия».
Ранее стало известно, что некоторые продуктовые магазины в России начали принимать оплату через биометрию.