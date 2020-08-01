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Как отделаться от коллекторов 

Мария Иванова 2 часа назад
Как отделаться от коллекторов
Фото: РИА Новости
Родные и знакомые должника, которых беспокоят назойливые коллекторы, могут подать жалобу уже после двух звонков. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на главу Саморегулируемой организации микрофинансистов Эльмaна Мехтиева.
Он подчеркнул, что коллекторы не имеют права осаждать членов семьи и друзей должника, если те не выступали поручителями по кредиту. В первую очередь коллектору необходимо сообщить, что вы не должник и к долгу вашего знакомго/родственника отношения не имеете.

« У нас есть следующий протокол: если в течение нескольких дней два разных оператора позвонили, и человек сказал, что должник — это не он, то дальше коллекторы должны снять этот номер с обзвона», — подчеркнул Мехтиев.

Если звонки не прекратились, необходимо оставить жалобу на портале zhaloba.napca.ru.

«Пишите туда, мы будем принимать меры. Даже если это банк, который не входит в нашу ассоциацию», — заявил Мехтиев.

Он напомнил, что коллекторы не имеют права звонить одному и тому же человеку чаще двух раз в неделю.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Екатеринбурге коллекторы требовали долг с многодетной семьи, угрожая заразить детей СПИДом. Коллекторы дали один день на возврат кредита, который отец семейства взял шесть лет назад (мужчина остался без работы и не смог выплачивать долг). Они пригрозили «сломать жизни» родственникам и друзьям семьи, посоветовав «молиться, чтобы игла со СПИДом не попала» в младших детей.
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