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ПФР разыскивает семьи, не получившие «коронавирусные» выплаты 

News.ru и ещё 5 33 минуты назад
В России разыскивают семьи с детьми для выплат
Фото: News.ru
Пенсионный фонд намерен отыскать семьи с детьми, которым положены выплаты по 10 тысяч рублей. По данным ведомства, деньги не получили 10% тех, кому положена выплата.
Получить деньги можно на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет. Выплаты полагаются не только родителям, но и усыновителям, и попечителям. Информация об этом опубликована на официальном сайте учреждения.
По состоянию на 22 июля выплаты смогли получить 90% российских семей, большинство из которых подали заявление через сайт госуслуг. Не поступили заявления, по данным фонда, от родителей детей в северных и горных районах страны.
Представители Пенсфонад намерены найти родителей и оформить сразу по две выплаты за июнь и июль. на детей от 3 до 16 лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что некоторые семьи с апреля по сентябрь могут получить «коронавирусные» выплаты до 35 тыс. рублей на одного ребёнка. Две выплаты по 10 тыс. рублей полагаются на детей от 3 до 16 лет.
Видео дня. Курс российской валюты снизился по отношению к доллару и евро
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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