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Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снижен до 15% 

RT на русском и ещё 12 1 час назад
В РФ снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%.

«Теперь сделаем следующий шаг: снизим размер первоначального взноса с 20 до 15%, соответствующее постановление подписано», — сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что «такая же возможность появится у участников ещё двух программ: льготной ипотеке для семей с детьми и дальневосточной ипотеке».
В конце июля сообщалось, что правительство России расширило возможности покупки жилья для молодых семей в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём». Молодые семьи, участвующие в программе, теперь смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса. Также теперь помощь от государства можно использовать для рефинансирования ипотеки.
Отмечается, что ранее участники программы могли тратить полученные средства лишь на жильё экономкласса.
В 2020 году помощью воспользуются более 15 тыс. молодых семей.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Цена на нефть , Ипотека , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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