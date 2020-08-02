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Пять вещей, в которые стоит вложить деньги при падении рубля 

Ura.Ru 26 минут назад
Падение рубля: россиянам советуют вложить деньги
Фото: ТАСС
Рубль начал стремительно дешеветь по отношению к доллару и евро. В августе продолжится падение рубля, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
По мнению специалиста, хранить деньги в национальной валюте опасно. В условиях кризиса лучше всего инвестировать в здоровье.

«Самые лучшие вложения во время нынешнего кризиса — это инвестиции в здоровье», — рассказал «МК» Деев.

По его словам, стоимость медуслуг с каждым днем увеличивается, поэтому лучше не затягивать с обращением к врачам.
Кроме того, нужно вкладывать средства в развитие и образование своих детей. Это поможет им в жизни получить перспективные возможности. Правильным решением будет также приобретение частного дома или участка земли. А вот в товары, которые зависят от биржи, лучше не вкладывать. Лучше на эти деньги купить различный антиквариат. Речь может идти о монетах и картинах.
Со временем такие вещи вырастут в цене, уверят эксперт.
Ранее экономист Тагир Хузиятов заявил о том, что падение рубля продолжится до конца 2020 года. По его словам, это произошло из-за начала открытия границ России с другими странами.
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Комментарии 4
Личный счет , Рынки , Артем Деев
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