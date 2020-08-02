Новое пособие смогут получить миллионы россиян

Миллионы россиян смогут получить новую доплату к пособию по безработице с 1 августа. Это три тысячи рублей, положенные людям с несовершеннолетними детьми.

Раньше на такое пособие могли претендовать только те, кто остался без работы до 1 марта из-за пандемии. Сейчас его могут получить все, сообщает «Экономика сегодня».

Чтобы получить выплату, нужно встать на учёт в центре занятости по месту прописки. Также нужно получить официальный статус безработного. С этого момента можно будет рассчитывать на дополнительный три тысячи рублей.