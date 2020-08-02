Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.05
$
74.40
87.50
87.90
Прогноз
03.08 – 10.08
$
72.30
84.03
Индексы и котировки Brent
43.64
+0.00 Золото
1976.08
+0.10 РТС
1232.35
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
31.07
1.1778
+0.0350
17.07
1.1428
28.07
20.07
06.07

Новое пособие смогут получить миллионы россиян с 1 августа 

News.ru 52 минуты назад
Новое пособие смогут получить миллионы россиян
Фото: globallookpress.com
Миллионы россиян смогут получить новую доплату к пособию по безработице с 1 августа. Это три тысячи рублей, положенные людям с несовершеннолетними детьми.
Раньше на такое пособие могли претендовать только те, кто остался без работы до 1 марта из-за пандемии. Сейчас его могут получить все, сообщает «Экономика сегодня».
Чтобы получить выплату, нужно встать на учёт в центре занятости по месту прописки. Также нужно получить официальный статус безработного. С этого момента можно будет рассчитывать на дополнительный три тысячи рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. Об этом говорится в письме (есть в распоряжении NEWS.ru) зампреда ФНПР Давида Кришталя, которое было направленно в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Видео дня. Курс российской валюты снизился по отношению к доллару и евро
News.ru: последние новости
ПФР разыскивает семьи, не получившие «коронавирусные» выплаты ПФР разыскивает семьи, не получившие «коронавирусные» выплаты Банки будут списывать деньги со старых счетов клиентов Банки будут списывать деньги со старых счетов клиентов Падение курса рубля и доллара связали с предвыборной кампанией в США Падение курса рубля и доллара связали с предвыборной кампанией в США
Комментарии 6
Личный счет , Давид Кришталь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пирамиды» и «пузыри»: чем закончится «раздача» ипотеки
«Пирамиды» и «пузыри»: чем закончится «раздача» ипотеки
Мир столкнулся с новым препятствием
Мир столкнулся с новым препятствием
Кремль ответил Дерипаске
Кремль ответил Дерипаске
Нефть Brent упала в цене более чем на 5%
Нефть Brent упала в цене более чем на 5%
Видео
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Осенью России предрекли нового «черного лебедя»
00:22
Осенью России предрекли нового «черного лебедя»
Экономика Рынки
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Россиян предупредили об исчезновении льготной ипотеки
00:20
Россиян предупредили об исчезновении льготной ипотеки
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение