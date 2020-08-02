Россиянам анонсировали новые выплаты 

Миллионы россиян смогут получить новую доплату к пособию по безработице. Выплаты начались накануне, 1 августа. Дополнительные три тысячи рублей государство выплатит безработным гражданам, имеющим несовершеннолетних детей. Об этом сообщает РИА Новости

Ранее это пособие предназначалось исключительно для тех, кто остался без работы до 1 марта из-за пандемии. Сейчас его могут получить все безработные с детьми без исключения. Для этого необходимо встать на учёт в центре занятости по месту прописки и получить официальный статус безработного.