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Россиянам анонсировали новые выплаты 

Майк Габриелян и ещё 1 17 минут назад
Россиянам анонсировали новые выплаты
Фото: РИА Новости
Миллионы россиян смогут получить новую доплату к пособию по безработице. Выплаты начались накануне, 1 августа. Дополнительные три тысячи рублей государство выплатит безработным гражданам, имеющим несовершеннолетних детей. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее это пособие предназначалось исключительно для тех, кто остался без работы до 1 марта из-за пандемии. Сейчас его могут получить все безработные с детьми без исключения. Для этого необходимо встать на учёт в центре занятости по месту прописки и получить официальный статус безработного.
Ранее «Рамблер» сообщал о других изменениях в жизни россиян с 1 августа. В частности, в стране вырастут цены на газ и изменятся требования к строителям.
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