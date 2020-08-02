В России стало легче получить пособие на детей 

Михаил Мишустин. В России с ноября малообеспеченным семьям станет проще получить пособие на детей от трех до 16 лет. Распоряжение подписал председатель правительства РФ

«Сокращен перечень документов, подтверждающих право на получение финансовой помощи», — говорится в сообщении.

В частности, гражданам не придется предоставлять документы об алиментах. Информацию об этом будут получать с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия.

По указу президента России Владимира Путина власти оказали помощь россиянам на фоне распространения коронавируса. В августе семьи с детьми от трех до 16 лет могут рассчитывать на пособие в размере 20 тысяч рублей, а на малышей до трех лет выплатят сразу 15 тысяч рублей — по пять тысяч за апрель, май и июнь.