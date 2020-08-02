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В России стало легче получить пособие на детей 

Ura.Ru и ещё 11 45 минут назад
В России стало легче получить пособие на детей
Фото: РИА Новости
В России с ноября малообеспеченным семьям станет проще получить пособие на детей от трех до 16 лет. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Сокращен перечень документов, подтверждающих право на получение финансовой помощи», — говорится в сообщении.

В частности, гражданам не придется предоставлять документы об алиментах. Информацию об этом будут получать с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия.
По указу президента России Владимира Путина власти оказали помощь россиянам на фоне распространения коронавируса. В августе семьи с детьми от трех до 16 лет могут рассчитывать на пособие в размере 20 тысяч рублей, а на малышей до трех лет выплатят сразу 15 тысяч рублей — по пять тысяч за апрель, май и июнь.
На детские пособия в августе не смогут претендовать те, кто их получал ранее, а также семьи, в которых воспитывается ребенок старше 16 лет, передает агентство Nation News. В Пенсионном фонде России (ПФР) , посчитали, что выплаты на детей получили 90% российских семей. Сейчас сотрудники фонда разыскивают людей, которые до сих пор не подали заявления.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , Правительство РФ
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