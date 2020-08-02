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Пенсионеров обрадовали новыми выплатами 

Майк Габриелян и ещё 2 27 минут назад
За соблюдение самоизоляции пенсионеры получат в августе новые выплаты. Дополнительная помощь пожилым готовится в регионах, где сохраняется режим самоизоляции. Выплаты начнутся с 16 августа, передает PRIMPRESS.
Ситуация с распространением COVID-19 в РФ улучшилась, но в некоторых регионах пожилых по-прежнему просят оставаться дома во избежание рисков.
В Москве и Подмосковье, Петербурге, Якутии, Крыму, Ханты-Мансийском округе и некоторых других регионах пенсионерам платят в среднем 2 тысячи рублей за соблюдение этой рекомендации.
Россияне старше 65 лет уже получили ранее подобные пособия. Второй раз им выплатят те же суммы в середине августа, когда карантинные меры завершатся.
Ранее «Рамблер» сообщал, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долгое время.
Личный счет , Видео , ВОЗ
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