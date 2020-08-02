Пенсионеров обрадовали новыми выплатами 

За соблюдение самоизоляции пенсионеры получат в августе новые выплаты. Дополнительная помощь пожилым готовится в регионах, где сохраняется режим самоизоляции. Выплаты начнутся с 16 августа, передает PRIMPRESS

Ситуация с распространением COVID-19 в РФ улучшилась, но в некоторых регионах пожилых по-прежнему просят оставаться дома во избежание рисков.

В Москве и Подмосковье, Петербурге, Якутии, Крыму, Ханты-Мансийском округе и некоторых других регионах пенсионерам платят в среднем 2 тысячи рублей за соблюдение этой рекомендации.

Россияне старше 65 лет уже получили ранее подобные пособия. Второй раз им выплатят те же суммы в середине августа, когда карантинные меры завершатся.