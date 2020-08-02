Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
85.52
$
74.23
87.50
87.69
Прогноз
03.08 – 10.08
$
71.00
83.00
Индексы и котировки Brent
43.64
+0.00 Золото
1976.08
+0.10 РТС
1232.35
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
31.07
1.1778
+0.0350
17.07
1.1428
28.07
20.07
06.07

Какие изменения ждут работающих пенсионеров с 1 августа 

Мария Иванова 2 часа назад
Работающих пенсионеров ждут изменения
Фото: РИА Новости
С 1 августа 2020 года Пенсионный фонд России проведет перерасчет пенсий работающих пенсионеров, сообщает «Прайм». Такая корректировка происходит каждый год (автоматически, заявление для этого не требуется), она закреплена в законе о страховых пенсиях.
Если человек, достигший пенсионного возраста, продолжает работать, с его зарплаты удерживают страховые пенсионные взносы. Из-за этого его пенсия должна регулярно расти с учетом поступивших средств.
За год начисления работающих пенсионеров не могут вырасти более чем на три пенсионных балла. В прошлом году пенсионный был стоил 87,24 рубля, поэтому пенсия росла максимум на 261, 72 рубля. В 2020-м стоимость пенсионного балла достигла 93 рублей, максимальная прибавка неработающим пенсионерам составит 279 рублей.
Кроме того, с 1 августа на 9,13 процента вырастет накопительная часть пенсий.
Как сообщал «Рамблер», в 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.
Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что власти не считают эти индексации целесообразными. Он подчеркивал, что зарплаты работающих пенсионеров растут «более высокими темпами», чем предполагалось в прогнозах правительства, и напоминал, что после выхода работающего пенсионера на пенсию, вся накопленная и не полученная им индексация будет учтена при окончательном расчете.
Видео дня. Золото рекордно подорожало
Комментарии
Личный счет , Антон Силуанов , Пенсионный фонд РФ , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изымать серые зарплаты смогут у всех россиян
Изымать серые зарплаты смогут у всех россиян
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Подозрительные накопления россиян конфискуют
Подозрительные накопления россиян конфискуют
«Черный август» на пороге: рубль нельзя спасти
«Черный август» на пороге: рубль нельзя спасти
Видео
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Осенью России предрекли нового «черного лебедя»
00:22
Осенью России предрекли нового «черного лебедя»
Экономика Рынки
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Россиян предупредили об исчезновении льготной ипотеки
00:20
Россиян предупредили об исчезновении льготной ипотеки
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение