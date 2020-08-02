Работающих пенсионеров ждут изменения

С 1 августа 2020 года Пенсионный фонд России проведет перерасчет пенсий работающих пенсионеров, сообщает «Прайм» . Такая корректировка происходит каждый год (автоматически, заявление для этого не требуется), она закреплена в законе о страховых пенсиях.

Если человек, достигший пенсионного возраста, продолжает работать, с его зарплаты удерживают страховые пенсионные взносы. Из-за этого его пенсия должна регулярно расти с учетом поступивших средств.

За год начисления работающих пенсионеров не могут вырасти более чем на три пенсионных балла. В прошлом году пенсионный был стоил 87,24 рубля, поэтому пенсия росла максимум на 261, 72 рубля. В 2020-м стоимость пенсионного балла достигла 93 рублей, максимальная прибавка неработающим пенсионерам составит 279 рублей.

Кроме того, с 1 августа на 9,13 процента вырастет накопительная часть пенсий.

Как сообщал «Рамблер», в 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.