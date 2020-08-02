Работающих пенсионеров ждут изменения

С 1 августа 2020 года Пенсионный фонд России проведет перерасчет пенсий работающих пенсионеров, сообщает «Прайм». Такая корректировка происходит каждый год (автоматически, заявление для этого не требуется), она закреплена в законе о страховых пенсиях.
Если человек, достигший пенсионного возраста, продолжает работать, с его зарплаты удерживают страховые пенсионные взносы. Из-за этого его пенсия должна регулярно расти с учетом поступивших средств.
За год начисления работающих пенсионеров не могут вырасти более чем на три пенсионных балла. В прошлом году пенсионный был стоил 87,24 рубля, поэтому пенсия росла максимум на 261, 72 рубля. В 2020-м стоимость пенсионного балла достигла 93 рублей, максимальная прибавка неработающим пенсионерам составит 279 рублей.
Кроме того, с 1 августа на 9,13 процента вырастет накопительная часть пенсий.
Как сообщал «Рамблер», в 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.
Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что власти не считают эти индексации целесообразными. Он подчеркивал, что зарплаты работающих пенсионеров растут «более высокими темпами», чем предполагалось в прогнозах правительства, и напоминал, что после выхода работающего пенсионера на пенсию, вся накопленная и не полученная им индексация будет учтена при окончательном расчете.