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Россиян с детьми в следующем году ждет новое пособие в 11 тысяч 

Рамблер 2 часа назад
Россияне с детьми получат новое пособие
Фото: depositphotos.com
Семьям с детьми от трех до семи лет со следующего года предлагают ежемесячно выплачивать пособие в размере одного прожиточного минимума. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, данный законопроект уже поддержали в нижней палате российского парламента.

«Планируются выплаты семьям, где доходы на одного взрослого составляют не более двух прожиточных минимумов. Такие семьи получат пособие в размере до одного прожиточного минимума (в первом полугодии его величина составила 10 843 рубля)», — приводит слова Бессараб «Федеральное агентство новостей».

Данная мера, как полагает депутат, начнет действовать со следующего года. Она уточнила, что пособие в размере прожиточного минимума смогут получить семьи с детьми от трех до семи лет. Как уточняет издание, инициативу уже поддержали в Госдуме.
До 6 тысяч: на карты россиян придёт новое пособие
На данный момент размер пособия для нуждающихся семей с детьми в возрасте от трех до семи лет составляет половину прожиточного минимума — порядка 5,5 тысячи рублей. Предполагается, что пособия будут выделены как минимум на 718 тысяч детей. На эти цели правительство направило еще 18,4 млрд рублей, сообщает «Царьград».
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Личный счет , Госдума , РИА ФАН , Царьград ТВ
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