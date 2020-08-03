Налог на вклады россиян захотели изменить

Фракция ЛДПР 3 августа внесет в Госдуму законопроект о смягчении налога на проценты по банковским вкладам. Текст и пояснительную записку к документу в своем Telegram-канале опубликовал глава комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Согласно нынешней версии закона, с 1 января 2021 года налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов взимается с процентов по банковским вкладам и инвестициям в долговые ценные бумаги свыше 1 миллиона рублей. В ЛДПР предлагают поднять планку до 5 миллионов рублей, чтобы налог затрагивал «только высокообеспеченных граждан, что является социально справедливым».

По мнению авторов инициативы, в нынешней версии правила затрагивают многих пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, а также семьи со средним доходом. В ЛДПР также предупредили, что в текущий вариант закона может привести к оттоку капитала из банков.