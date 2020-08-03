Никакой анонимности: Новый закон об обороте денег

С 3 августа в России начинает действовать запрет на пополнение наличными средствами анонимных электронных кошельков и неидентифицированных электронных расчетов в ряде сервисов.

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Согласно соответствующим поправкам в закон «О национальной платежной системе» пополнять такие кошельки можно будет только через банковский счет.

Как уточнил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов , ограничение затронет также пополнение наличными транспортных карт в ряде российских регионов.

С соответствующими предупреждениями выступили компетентные органы Липецкой области, города Иваново и Ивановской области, Великого Новгорода, сообщает РИА Новости.