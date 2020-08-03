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Запрет пополнять анонимные электронные кошельки вступил в силу

Вечерняя Москваиещё 2
47 минут назад
Комментарии4
С 3 августа в России начинает действовать запрет на пополнение наличными средствами анонимных электронных кошельков и неидентифицированных электронных расчетов в ряде сервисов.
Никакой анонимности: Новый закон об обороте денег
Фото: pixabay.compixabay.com
Согласно соответствующим поправкам в закон «О национальной платежной системе» пополнять такие кошельки можно будет только через банковский счет.
Как уточнил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, ограничение затронет также пополнение наличными транспортных карт в ряде российских регионов.
С соответствующими предупреждениями выступили компетентные органы Липецкой области, города Иваново и Ивановской области, Великого Новгорода, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что новые виды мошенничества появились в России на фоне пандемии.
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Личный счет,Виктор Достов,РИА Новости
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