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Назван размер средней зарплаты в России

RT на русскомиещё 16
1 час назад
Комментарии35
Средняя зарплата в России составляет 35 тыс. рублей, следует из данных РИА Новости. Зарплаты в передовых отраслях превосходят отстающие в три раза.
Назван размер средней зарплаты в России
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что наиболее высокие зарплаты получают работники, занятые в рыболовстве и рыбоводстве.
Наименьшие зарплаты зафиксированы в сельском хозяйстве и лёгкой промышленности.
11 июля эксперты Института прогрессивного образования, учитывая ситуацию на рынке труда и возросший уровень безработицы, составили рейтинг профессий, обладателям которых проще остальных найти работу после ослабления карантинных мер в связи с распространением коронавируса.
Комментарии35
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