Назван размер средней зарплаты в России

Средняя зарплата в России составляет 35 тыс. рублей, следует из данных РИА Новости. Зарплаты в передовых отраслях превосходят отстающие в три раза.

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Отмечается, что наиболее высокие зарплаты получают работники, занятые в рыболовстве и рыбоводстве.

Наименьшие зарплаты зафиксированы в сельском хозяйстве и лёгкой промышленности.