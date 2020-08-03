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Названы сферы с самыми высокими зарплатами по России 

Lenta.ru 1 час назад
В России самая высокая доля высокооплачиваемых работников с зарплатами больше 100 тысяч рублей в месяц зафиксирована в рыболовстве. Об этом сообщает со ссылкой РИА Новости.
Согласно данным экспертов РИА Рейтинг, отрасль лидирует с большим отрывом: почти треть работников сферы получают более 100 тысяч. Эксперты объясняют высокие зарплаты тяжелыми условиями работы в море и работой вдалеке от дома.
На втором месте по доле высокооплачиваемых работников оказалась финансовая сфера, на третьем — добыча полезных ископаемых. Последние места рейтинга заняли сельское хозяйство и легкая промышленность: в этих отраслях лишь 1,2 процента работников получают более 100 тысяч.
При этом в целом по России всего 7,2 процента работников зарабатывают 100 тысяч рублей и более. Средняя зарплата по стране составляет 35 тысяч рублей.
Ранее специалисты выяснили, что зарплата для представителей некоторых профессий в Москве может превышать соответствующую зарплату по регионам на 40-50 процентов. Например, водители в Москве и области могут получать порядка 79 тысяч в месяц. На Дальнем Востоке же им готовы заплатить 67 тысяч, а в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде — более 50 тысяч рублей.
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