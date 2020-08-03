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В пенсионный стаж россиян включат еще один период 

Вероника Полынина 1 час назад
Ещё один период включат в пенсионный стаж россиян
Фото: РИА Новости
Период работы заключенных тайными осведомителями ФСИН внесут в пенсионный стаж. Механизм передачи сведений об осведомителях в Пенсионный фонд уже утвержден Федеральной службой исполнения наказаний, пишет «Российская газета».
Работающих пенсионеров ждут изменения
Работа информаторов ФСИН засекречена, и за пределами исправительных колоний информации о ней мало. Известно, что с тайными осведомителями заключаются контракты, работа оплачивается.
Закон о том, что период тайного сотрудничества с правоохранительными органами должен засчитываться в трудовой стаж, был принят еще в 2015 году.
Разработанный ФСИН механизм прописывает, как информатор может оформить документы для подачи в Пенсионный фонд.
Аналогичные приказы уже давно действуют в других правоохранительных органах. Как указывает «РГ», порядок примерно везде одинаков: человек обращается в ведомства, там проверяют секретные дела и, если все подтверждается, соответствующая справка передается в специальный отдел Пенсионного фонда.
Как писал «Рамблер», 1 августа 2020 года Пенсионный фонд России провел перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Если человек, достигший пенсионного возраста, продолжает работать, с его зарплаты удерживают страховые пенсионные взносы, и пенсия регулярно растет за счет этих средств. В 2020 году максимальная прибавка неработающим пенсионерам составит 279 рублей.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ , МВД , ФСИН , "Российская газета"
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