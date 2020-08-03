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СМИ: треть россиян ожидают снижения зарплаты 

Прайм 48 минут назад
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Фото: ТАСС
Около трети россиян ожидают, что по итогам текущего 2020 года их заработная плата снизится, пишет РБК со ссылкой на данные опроса "Работа.ру".
В частности, 34% респондентов на вопрос о том, каких изменений в доходах они ожидают, ответили, что ждут сокращения зарплат.
Еще 20% имеют более оптимистичный прогноз и ждут роста зарплаты.
Почти половина опрошенных (46%) не ждут каких-либо изменений в оплате труда.
В то же время 70% респондентов заявили, что не ожидают получить какие-либо премии в этом году. Еще 30% опрошенных уверены, что премии по итогам года все же будут выплачены работодателем.
Сервис "Работа.ру" провел данный опрос во всех субъектах РФ в июле текущего 2020 года, участие приняли 3,2 тысячи россиян старше 18 лет, имеющие работу.
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Личный счет , РБК
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