Россияне приготовились к снижению зарплаты

Около трети россиян ожидают, что по итогам текущего 2020 года их заработная плата снизится, пишет РБК со ссылкой на данные опроса "Работа.ру".

В частности, 34% респондентов на вопрос о том, каких изменений в доходах они ожидают, ответили, что ждут сокращения зарплат.

Еще 20% имеют более оптимистичный прогноз и ждут роста зарплаты.

Почти половина опрошенных (46%) не ждут каких-либо изменений в оплате труда.

В то же время 70% респондентов заявили, что не ожидают получить какие-либо премии в этом году. Еще 30% опрошенных уверены, что премии по итогам года все же будут выплачены работодателем.

Сервис "Работа.ру" провел данный опрос во всех субъектах РФ в июле текущего 2020 года, участие приняли 3,2 тысячи россиян старше 18 лет, имеющие работу.