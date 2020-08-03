Становление экономики России инновационной и высокопроизводительной увеличит размер пенсии. Об этом экономист Евгений Гонтмахер заявил «Московскому комсомольцу».

Гонтмахер, как сообщал «Рамблер», — доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ). Вчера он назвал размер пенсии в России копеечным, и заявил, что корень этой проблемы заключается в том, что в стране низкие заработные платы.

«Человек, выйдя на заслуженный отдых, недоумевает: "Как же так, пахал десятилетиями, а в старости обречен на прозябание?"», — отметил экономист.

Он выразил уверенность, что российская пенсионная система не соответствует современным мировым стандартам и нуждается в институциональном усовершенствовании. Гонтмахер рассказал, что развитые страны переходят или уже перешли на плавающий пенсионный возраст, когда люди сами решают, когда становиться пенсионерами.

Он выразил надежду на то, что однажды такая схема будет внедрена и в России. При этом экономист подчеркнул, что для этого экономика страны должна стать инновационной и высокопроизводительной.