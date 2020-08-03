Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.05
$
74.29
87.15
87.44
Прогноз
03.08 – 10.08
$
73.00
84.90
Индексы и котировки Brent
43.03
–0.16 Золото
1972.78
–0.03 РТС
1234.44
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1776
+0.0329
20.07
1.1448
30.07
22.07
08.07

Ниже среднего: как изменилась зарплата в России 

Газета.Ru 52 минуты назад
Как изменилась зарплата в России
Фото: ТАСС
Медианная зарплата в России после вычета налогов составляет 35 тысяч рублей. В отрасли добычи полезных ископаемых зарплата достигает 65 тысяч рублей, а в легкой промышленности — 20 тысяч. В ближайшее время рост зарплат будет съедать инфляция.
Эксперты РИА Рейтинг, основываясь на данных Росстата, подсчитали медианную (усредненную) зарплату в России в различных отраслях. За последний год (по данным с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года) она составляет 35 тысяч рублей.

«Именно столько в среднем на руки получает официально обычный работник в России», — говорится в исследовании.

При расчетах учтена выплата подоходного налога.
Медианная зарплата считается более точным показателем, чем средняя зарплата, которая высчитывается, условно говоря, путем сложения доходов олигарха и уборщицы. А медианная величина отражает сумму в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части. То есть половина работников получает больше медианной зарплаты, половина — меньше.
В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций. В некоторых отраслях среднестатистический работник получает больше 50 и даже 60 тысяч рублей в месяц. У лучшей по показателю отрасли («Добыча полезных ископаемых») зарплата достигает 65 тысяч рублей.
Это в 3 раза выше, чем у худшей по зарплатам отрасли — «Легкая промышленность». Здесь медианная зарплата — 20,5 тысячи рублей.

«В среднесрочной перспективе рост зарплат будет лишь немногим превышать инфляцию, а в отдельные кварталы может даже наблюдаться снижение средних зарплат в стране», — говорится в исследовании.

При этом разница в зарплатах между отраслями и внутри отраслей вряд ли существенно сократится, отмечают авторы исследования.

Рыболовы вне конкуренции

Самая высокая доля высокооплачиваемых работников с зарплатами от 100 тысяч рублей в месяц зафиксирована в рыболовстве. Эта отрасль лидирует с большим отрывом от остальных: треть работников здесь получают более 100 тысяч. Эксперты объясняют высокие зарплаты тяжелыми условиями работы моряков.
Значительная разница в зарплатах существует и в регионах, особенно по сравнению с Москвой. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», обнародованного 27 июля.
Например, водители в Москве и области могут получать до 80 тысяч в месяц. На Дальнем Востоке за такую же работу готовы платить 67 тысяч, а в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде — только 50 тыс. рублей в месяц.
Более высокую зарплату готовы предоставить врачам: в Москве они получают порядка 100 тысяч рублей в месяц. А самая низкая ставка у медиков в Екатеринбурге — около 35 тысяч рублей.
Самая высокая зарплата у учителей в Подмосковье — там ставка педагога оценивается в 69 тысяч рублей. В Омске учителям готовы заплатить 59 тысяч, а в Москве — 48 тысяч рублей, а в Екатеринбурге — 24 тысячи в месяц.
В Москве за работу охранника готовы предложить 48 тысяч рублей, в Брянске — 44 тысячи, а в Санкт-Петербурге, Ярославле и Уфе их зарплаты превышают 30 тысяч рублей. Больше своих региональных коллег получают и московские продавцы. В столице за эту работу предлагают 45 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде вдвое меньше.
По данным июльского исследования ВЦИОМ, более 40% россиян признались, что им не хватает денег до зарплаты.
При этом каждый десятый участник опроса называют такую ситуацию хронической.
Большинство респондентов (72%) оценивают свое материальное положение как плохое или очень плохое. Крайне редко испытывают нехватку денег до очередной зарплаты всего 39% опрошенных. В большинстве случаев (более 70%) граждане получают деньги дважды в месяц, еще 11% платят один раз в месяц. В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

На черный день и на кризис

Тем не менее, большинство россиян пытаются накопить денег на черный день. По подсчетам Райффайзенбанка, сейчас деньги откладывают 60% граждан. Из них 42% имеют менее 100 тысяч рублей в запасе, 37% отложили от 100 до 500 тысяч рублей и лишь у 21% подушка безопасности составляет свыше полумиллиона.
Некоторых россиян копить вынуждает надвигающаяся вторая волна коронакризиса.
Более 45% жителей магаполисов ждут второй волны пандемии, а 38% россиян начали копить деньги на случай повторного введения режима самоизоляции.
Более состоятельные россияне чаще хотят сначала откладывать деньги, а потом их тратить. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра НАФИ. Однако грамотное сберегательное поведение показывают лишь 18% граждан.
После улучшения эпидемиологической обстановки в России и полного снятия карантинных мер жители страны хотели бы получать среднюю зарплату в размере около 74 тыс. рублей, сообщала в начале июля «Работа.ру».
При этом женская половина россиян предпочла зарплату ниже, чем мужская. Так, в среднем мужчины желали бы получать 86 тыс. рублей, в том время как женщины — всего 61 тыс. рублей, утверждается в результатах опроса. Уровень зарплаты, на который рассчитывают респонденты, с начала пандемии коронавируса изменился по сравнению с январем 2020 года. Тогда мужчины хотели бы получать зарплату в размере 103 тыс. рублей, а женщины — 80 тыс. рублей.
Видео дня. Позиции рубля существенно ослабли за последнюю неделю
Газета.Ru: последние новости
Назван размер медианной зарплаты в России - 35 тысяч рублей Назван размер медианной зарплаты в России - 35 тысяч рублей В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий Налоговые декларации с ошибками будут признавать недействительными Налоговые декларации с ошибками будут признавать недействительными
Комментарии
Личный счет , Статьи , Росстат , Райффайзенбанк Австрия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курс доллара: когда закончится обвал рубля
Курс доллара: когда закончится обвал рубля
Что случилось с трубоукладчиком «Северного потока-2»
Что случилось с трубоукладчиком «Северного потока-2»
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
«Черный август» на пороге: рубль нельзя спасти
«Черный август» на пороге: рубль нельзя спасти
Новости партнеров
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
00:17
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение