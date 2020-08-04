Названа сумма доходов россиян во II квартале

"Денежные доходы в среднем на душу населения во втором квартале 2020 года составили 32 854 рубля в месяц, — сказали в Росстате. — Реальные денежные доходы (то есть с корректировкой на инфляцию) — 31 832 рубля, что на 7,7% ниже аналогичного периода прошлого года, но при этом на 2,2% выше уровня первого квартала 2020 года. Реальные располагаемые доходы (то есть за вычетом всех обязательных платежей) — 27 630 рублей, годовое снижение составило 8%, рост к первому кварталу — 3,1%".