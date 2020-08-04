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Росстат назвал сумму доходов россиян во втором квартале 

Российская Газета и ещё 12 35 минут назад
Названа сумма доходов россиян во II квартале
Фото: РИА Новости
Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале этого года составили в среднем 27 630 рублей на человека, сообщает пресс-служба Росстата. Там отметили, что обычно статистическое ведомство представляет эти показатели только в виде индексов, но специально для "РГ" в этот раз решили привести абсолютные значения.

"Денежные доходы в среднем на душу населения во втором квартале 2020 года составили 32 854 рубля в месяц, — сказали в Росстате. — Реальные денежные доходы (то есть с корректировкой на инфляцию) — 31 832 рубля, что на 7,7% ниже аналогичного периода прошлого года, но при этом на 2,2% выше уровня первого квартала 2020 года. Реальные располагаемые доходы (то есть за вычетом всех обязательных платежей) — 27 630 рублей, годовое снижение составило 8%, рост к первому кварталу — 3,1%".

Снижение реальных располагаемых доходов за год на 8% — самое значительное в России с начала XXI века, отметил директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Герогий Остапкович.

"Во втором квартале в структуре доходов населения возросла доля зарплат и сократилась предпринимательства, — анализирует Остапкович. — Предпринимательский доход — это в том числе деньги, полученные самозанятыми. Для кризисного периода такое изменение вполне нормальное явление. Но для увеличения потребительской активности и повышения уровня спроса очень важно, чтобы у населения на руках были деньги, которые они будут тратить на оплату товаров и услуг".

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Личный счет , Росстат , ВШЭ
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