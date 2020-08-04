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Россиянам дали советы после обрушения рубля 

Артём Кульша 44 минуты назад
Инвестиции в детей, здоровье и возможности для выживания — лучшие вложения в настоящее время. Об этом аналитик компании AMarkets Артем Деев заявил «Московскому комсомольцу».
На протяжении последних дней, как сообщал «Рамблер», курс доллара США и евро значительно вырос по отношению к российскому рублю. Вчера американская и европейская валюты торговались в районе 74 рублей и 87 рублей соответственно.
До каких отметок может снизиться курс рубля

«Ослабление рубля обусловлено желанием игроков рынка вложиться в более надежные (чем рубль. — Прим. ред.) валютные инструменты», — считает Георгий Ващенко из компании «Фридом Финанс».

В свою очередь, Деев высказал мнение, что в августе доллар может подорожать до 75-77 рублей, а лучшими инвестициями во время имеющего место в настоящее время кризиса назвал вложения в детей, свое здоровье и возможности для выживания.
Он отметил, что медицинские услуги сейчас дорожают, и посоветовал не откладывать их, вложения в детей назвал инвестициями в их и, как следствие, свое будущее, а примером инвестиций в возможности для выживания — покупку земли и частного дома.

«Собственный огород или хозяйство позволит не зависеть от цен в магазинах, курса доллара», — объяснил эксперт.

Комментарии 69
Личный счет , Видео , Рынки , Артем Деев , Георгий Ващенко , Московский комсомолец
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