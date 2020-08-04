Инвестиции в детей, здоровье и возможности для выживания — лучшие вложения в настоящее время. Об этом аналитик компании AMarkets Артем Деев заявил «Московскому комсомольцу».

На протяжении последних дней, как сообщал «Рамблер», курс доллара США и евро значительно вырос по отношению к российскому рублю. Вчера американская и европейская валюты торговались в районе 74 рублей и 87 рублей соответственно.

«Ослабление рубля обусловлено желанием игроков рынка вложиться в более надежные (чем рубль. — Прим. ред.) валютные инструменты», — считает Георгий Ващенко из компании «Фридом Финанс».

В свою очередь, Деев высказал мнение, что в августе доллар может подорожать до 75-77 рублей, а лучшими инвестициями во время имеющего место в настоящее время кризиса назвал вложения в детей, свое здоровье и возможности для выживания.

Он отметил, что медицинские услуги сейчас дорожают, и посоветовал не откладывать их, вложения в детей назвал инвестициями в их и, как следствие, свое будущее, а примером инвестиций в возможности для выживания — покупку земли и частного дома.