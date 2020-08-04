В ведомстве объяснили, что проблемы с выплатами связаны с тем, что в некоторые регионы страны сложно добраться или там не всегда имеется интернет-связь. Пособия не получили примерно 10% семей, деньги будут выплачены сразу за два месяца, обещают в ПФР.

С ноября в России будет легче получить пособия на детей: правительство сократило перечень документов, подтверждающих право на получение финансовой помощи. В частности, гражданам не придется предоставлять документы об алиментах. Кроме того, со следующего года в стране планируется ввести ежемесячные пособия в размере одного прожиточного минимума для семей с детьми от трех до семи лет, передает «Федеральное агентство новостей».