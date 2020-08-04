Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.41
$
73.59
86.50
86.65
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.50
88.20
Индексы и котировки Brent
43.62
–0.48 Золото
1975.64
–0.11 РТС
1257.42
+1.86
Динамика валют
EUR / USD
04.08
1.1787
+0.0340
20.07
1.1448
31.07
23.07
09.07

В России начали борьбу с «зарплатным рабством» 

Артём Кульша 1 час назад
В России начали борьбу с «зарплатным рабством»
Фото: РИА Новости
Платежная система «Виза» (Visa) и сервис «Яндекс. Касса» запустили сервис по отказу от зарплатного рабства. Об этом сообщает РБК.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», в России было отменено зарплатное рабство — введены штрафы для работодателей за отказ сменить банк, на счет в котором сотрудник получает заработную плату.
Сегодня «Виза» и «Яндекс. Касса» сообщили о запуске сервиса, который призван поспособствовать окончательному преодолению зарплатного рабства. Он ориентирован на юридических лиц, позволяет переводить зарплату их сотрудников на карты «Виза» любых российских банков и призван сделать перечисление зарплат на карты работников проще и дешевле.
Юридические лица, чтобы подключиться к сервису, должны заключить договор с «Яндекс. Кассой» и начать переводить на лицевой счет через платформу Visa Direct зарплаты сотрудников. В свою очередь, сотрудники должны ввести номер своей банковской карты в форму в «Яндекс. Кассе», получить идентификатор и передать его в бухгалтерию.
Подключение к сервису будет бесплатным, переводы зарплаты будут облагаться комиссией 0,5%, но не менее 30 рублей, а перечисление денег займет несколько минут.
Видео дня. Правительство снижает первоначальный взнос по льготной ипотеке
Комментарии 1
Личный счет , Visa
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки хотят списывать деньги со «спящих счетов» клиентов
Банки хотят списывать деньги со «спящих счетов» клиентов
Нефть торгуется разнонаправленно
Нефть торгуется разнонаправленно
Польша решила участвовать в суде по «Северному потоку — 2»
Польша решила участвовать в суде по «Северному потоку — 2»
​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»
​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
00:17
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение