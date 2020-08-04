В России начали борьбу с «зарплатным рабством» 

Платежная система «Виза» (Visa) и сервис «Яндекс. Касса» запустили сервис по отказу от зарплатного рабства. Об этом сообщает РБК.

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», в России было отменено зарплатное рабство — введены штрафы для работодателей за отказ сменить банк, на счет в котором сотрудник получает заработную плату.

Сегодня «Виза» и «Яндекс. Касса» сообщили о запуске сервиса, который призван поспособствовать окончательному преодолению зарплатного рабства. Он ориентирован на юридических лиц, позволяет переводить зарплату их сотрудников на карты «Виза» любых российских банков и призван сделать перечисление зарплат на карты работников проще и дешевле.

Юридические лица, чтобы подключиться к сервису, должны заключить договор с «Яндекс. Кассой» и начать переводить на лицевой счет через платформу Visa Direct зарплаты сотрудников. В свою очередь, сотрудники должны ввести номер своей банковской карты в форму в «Яндекс. Кассе», получить идентификатор и передать его в бухгалтерию.

Подключение к сервису будет бесплатным, переводы зарплаты будут облагаться комиссией 0,5%, но не менее 30 рублей, а перечисление денег займет несколько минут.