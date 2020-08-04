Оклады сотрудников госорганов увеличат на 3% 

Должностные оклады сотрудников федеральных государственных органов с 1 октября 2020 года будут увеличены в 1,03 раза.
Постановление появилось на официальном портале правовой информации.
Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, — говорится в нём.
Изменения коснутся должностей, установленных в приложении постановления от 24 марта 2007 года, передаёт ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о введении с 1 июля ежемесячной надбавки для отдельных категорий военнослужащих. Зарплата более 45 тыс. российских солдат и офицеров увеличится в среднем на 23 тыс. рублей. Надбавка устанавливается в зависимости от размера оклада по воинской должности: для офицеров — 100%, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%.