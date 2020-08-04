Оклады сотрудников госорганов увеличат на 3% 

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Должностные оклады сотрудников федеральных государственных органов с 1 октября 2020 года будут увеличены в 1,03 раза.

Постановление появилось на официальном портале правовой информации.

Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, — говорится в нём.

Изменения коснутся должностей, установленных в приложении постановления от 24 марта 2007 года, передаёт ТАСС.