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Оклады сотрудников госорганов увеличат на 3% 

News.ru и ещё 1 37 минут назад
Оклады сотрудников госорганов увеличат на 3%
Фото: globallookpress.com
Должностные оклады сотрудников федеральных государственных органов с 1 октября 2020 года будут увеличены в 1,03 раза.
Постановление появилось на официальном портале правовой информации.

Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, — говорится в нём.

Изменения коснутся должностей, установленных в приложении постановления от 24 марта 2007 года, передаёт ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о введении с 1 июля ежемесячной надбавки для отдельных категорий военнослужащих. Зарплата более 45 тыс. российских солдат и офицеров увеличится в среднем на 23 тыс. рублей. Надбавка устанавливается в зависимости от размера оклада по воинской должности: для офицеров — 100%, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%.
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Личный счет , Сергей Шойгу , ИТАР-ТАСС
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