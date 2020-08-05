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Россиянам хотят увеличить скидки на ЖКХ

Артём Кульша
иещё 22
1 час назад
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Скидки на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) для многодетных семей должны быть увеличены. С таким предложением, как сообщает RT, выступила общественная деятельница Ирина Волынец.
Семьям предложили увеличить скидки на ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», минимальная компенсация стоимости услуг ЖКХ, которую получают многодетные семьи в России, составляет 30% от их стоимости, максимальная — 50%.
Некоторое время назад Волынец, председательница Национального родительского комитета (НРК) и член Общественной палаты (ОП) России, направила в правительство России предложение увеличить минимальную компенсацию стоимости услуг ЖКХ для многодетных семей до 50%, а максимальную — до 70%.
Также она предложила не взимать плату за ЖКХ с семей с любым числом детей, если их родители потеряли работу в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, до тех пор, пока они не найдут новую.
Волынец мотивировала необходимость принятия своих предложений тем, что такие меры поддержки семей с детьми нужны и станут своевременными в ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
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Личный счет,Недвижимость,Ирина Волынец,Правительство РФ
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