Семьям предложили увеличить скидки на ЖКХ

Скидки на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) для многодетных семей должны быть увеличены. С таким предложением, как сообщает RT, выступила
общественная деятельница Ирина Волынец
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В настоящее время, как сообщал «Рамблер», минимальная компенсация стоимости услуг ЖКХ, которую получают многодетные семьи в России, составляет 30% от их стоимости, максимальная — 50%.
Некоторое время назад Волынец, председательница Национального родительского комитета (НРК) и член Общественной палаты (ОП) России, направила в правительство России
предложение увеличить минимальную компенсацию стоимости услуг ЖКХ для многодетных семей до 50%, а максимальную — до 70%.
Также она предложила не взимать плату за ЖКХ с семей с любым числом детей, если их родители потеряли работу в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, до тех пор, пока они не найдут новую.
Волынец мотивировала необходимость принятия своих предложений тем, что такие меры поддержки семей с детьми нужны и станут своевременными в ситуации с распространением коронавирусной инфекции.