Семьям предложили увеличить скидки на ЖКХ

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», минимальная компенсация стоимости услуг ЖКХ, которую получают многодетные семьи в России, составляет 30% от их стоимости, максимальная — 50%.

Также она предложила не взимать плату за ЖКХ с семей с любым числом детей, если их родители потеряли работу в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, до тех пор, пока они не найдут новую.