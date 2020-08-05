В ПФР рассказали о новой выплате для пенсионеров 

Журналисты подчеркивают, что на выплаты могут претендовать пенсионеры, которые продолжали работать в период самоизоляции без возможности уйти перейти на «удаленку».

Размер выплаты высчитывается из среднего значения всех зарплат, полученных за последние два года. При этом нововведение актуально только для тех регионов, где ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции были продлены до 14 августа.

1 августа, как сообщал «Рамблер», ПФР начал проводить перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Корректировка закреплена в законе о страховых пенсиях и происходит каждый год. Отмечается, что в 2020 году стоимость пенсионного балла составила 93 рубля, соответственно максимальная прибавка к выплатам составит 279 рублей. Кроме того, с 1 августа выросла накопительная часть пенсий — на 9,13%.