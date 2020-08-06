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Россиян освободят от налога при продаже жилья. Но есть оговорка 

Ura.Ru 1 час назад
Россиян освободят от налога при продаже жилья
Фото: ТАСС
В России планируют отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса. При этом освобождение от налогового бремени будет действовать только в отношении тех, кто продал квартиру в 2020 году и успел купить новую.
С инициативой об освобождении от подоходного налога продавцов-покупателей недорогих квартир в Минстрой и Минэкономразвития обратились представители Общероссийского народного фронта (ОНФ), пишет газета «Известия». В письме «фронтовиков» уточняется, что от налога освободят тех продавцов, кто купит в этом же году новую квартиру на первичном рынке или же в течение года с момента продажи жилья экономкласса приобретет другое с использованием государственных льготных ипотечных программ.
По действующему законодательству при продаже недвижимости продавец обязан заплатить подоходный налог в размере 13% от полученной прибыли, если стоимость жилья больше одного млн рублей (от уплаты налога освобождены те, кто владел недвижимостью свыше пяти лет — прим.ред.). Специалисты отмечают, что освобождение от налога стало бы хорошим подспорьем для молодых семей, которые перепродают свою первую квартиру — студию или однокомнатную, часто спустя 2— 4 года, чтобы купить более просторное жилье.

«С одной стороны, поддержку получат люди, которые стремятся улучшить жилищные условия, с другой стороны, мера не приведет к крупным выпадающим доходам бюджета», — считает представитель ОНФ Илья Семин.

Независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук предположил, что от налога можно освободить владельцев тех квартир, которые находятся в 10% ценовом диапазоне от утвержденного Минстроем норматива стоимости одного квадратного метра в регионах. Например, в столице — это 64 тысячи рублей, а в Свердловской области — 51 тысяча рублей.
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Личный счет , Недвижимость , Илья Семин , Минэкономразвития , Минстрой , газета "Известия"
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