Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.45
$
73.50
86.95
87.04
Прогноз
10.08 – 17.08
$
73.00
85.05
Индексы и котировки Brent
45.21
+0.49 Золото
2049.57
+0.14 РТС
1295.27
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1849
+0.0279
22.07
1.1570
03.08
26.07
12.07

Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии в июле 

ТАСС и ещё 11 2 часа назад
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
Фото: РИА Новости
Самыми привлекательными вакансиями за июль с точки зрения зарплаты на портале "Работа в России" стали предложения для механиков, капитанов и горняков. Механики различной специальности могут получать до 300 тыс. рублей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Роструда.
По данным общероссийской базы вакансий "Работа в России" в июле самыми привлекательными вакансиями с точки зрения зарплаты стали предложения для механиков, капитанов, горняков, IT-специалистов и врачей.

"Список возглавили механики различных специализаций с зарплатой до 250-300 тыс. рублей. Механиков ждут как на постоянную работу, так и на работу вахтовым методом работодатели Приморья, Республики Саха (Якутия), Астраханской, Архангельской, Сахалинской, Новосибирской областей и др. В таких высококвалифицированных специалистах заинтересованы угледобывающие, рыбопромышленные, судовые компании", — рассказали в Роструде.

Далее следуют капитаны. Размер их заработной платы достигает 200-250 тыс. рублей. Так, например, капитаны и их помощники требуются в Приморье, на Камчатке и Сахалине. Также в список попали работники горных предприятий. Они могут рассчитывать на зарплату 200 тыс. рублей и выше. Требуются инженеры, машинисты, мастера бурового оборудования.
Кроме того, по данным ведомства, на оклад до 170-200 тыс. рублей также могут рассчитывать IT-специалисты. Представители сферы информационных технологий пользуются высоким спросом в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге.

"Широкие перспективы предоставляет отрасль здравоохранения с вакансиями для врачей различных специализаций. Так, вакансии с зарплатой от 100 тыс. рублей разместили городские и частные поликлиники Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия), Камчатского и Забайкальского краев, Челябинской, Иркутской, Тюменской, Свердловской областей и др. Им требуются стоматологи, онкологи, терапевты, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и другие", — добавили в Роструде.

Видео дня. Для многодетных семей предлагают увеличить скидку на оплату ЖКХ
ТАСС: последние новости
Перерасчет страховых пенсий затронет более 11 млн российских пенсионеров Перерасчет страховых пенсий затронет более 11 млн российских пенсионеров Количество заразившихся коронавирусом в ХМАО превысило 17 тыс. человек Количество заразившихся коронавирусом в ХМАО превысило 17 тыс. человек Эксперты отметили двукратное снижение спроса заемщиков на выдаваемые МФО карты Эксперты отметили двукратное снижение спроса заемщиков на выдаваемые МФО карты
Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Роструд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отказались уходить на пенсию раньше срока
Россияне отказались уходить на пенсию раньше срока
Британский индекс FTSE 100 падает более чем на 1%
Британский индекс FTSE 100 падает более чем на 1%
ФНС уточнила, кого избавят от транспортного налога
ФНС уточнила, кого избавят от транспортного налога
Россия снизила импорт продовольствия на треть
Россия снизила импорт продовольствия на треть
Видео
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
00:33
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение