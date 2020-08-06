Россияне отказались уходить на пенсию раньше срока

Большинство граждан России не хотят уходить на пенсию досрочно. Об этом сообщает РБК.

Некоторое время назад сервис по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру» и негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка провели исследование о желаемом времени выхода на пенсию.

Согласно его результатам, 69% россиян не хотят уходить на пенсию до 55 лет, в том числе 11% хотели бы продолжать работать после 70 лет. 31% участников опроса выразили желание перестать работать в 55 лет, в частности, 39% женщин и 23% мужчин из числа опрошенных.

80% респондентов объяснили невозможность досрочного выхода на пенсию тем, что тем самым они лишатся средств к существованию.

49% россиян сообщили, что ничего не делают, чтобы выйти на пенсию досрочно или обеспечить себе лучшую жизнь на пенсии, 26% — что намерены делать это в будущем, 4% — что у них уже достаточно сбережений, а 3% — что надеются на то, что их будут содержать родственники.