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Россияне отказались уходить на пенсию 

Артём Кульша и ещё 9 9 минут назад
Россияне отказались уходить на пенсию раньше срока
Фото: РИА Новости
Большинство граждан России не хотят уходить на пенсию досрочно. Об этом сообщает РБК.
Некоторое время назад сервис по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру» и негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка провели исследование о желаемом времени выхода на пенсию.
Согласно его результатам, 69% россиян не хотят уходить на пенсию до 55 лет, в том числе 11% хотели бы продолжать работать после 70 лет. 31% участников опроса выразили желание перестать работать в 55 лет, в частности, 39% женщин и 23% мужчин из числа опрошенных.
80% респондентов объяснили невозможность досрочного выхода на пенсию тем, что тем самым они лишатся средств к существованию.
49% россиян сообщили, что ничего не делают, чтобы выйти на пенсию досрочно или обеспечить себе лучшую жизнь на пенсии, 26% — что намерены делать это в будущем, 4% — что у них уже достаточно сбережений, а 3% — что надеются на то, что их будут содержать родственники.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», экономист Евгений Гонтмахер заявил, что корень проблемы копеечных пенсий в России заключается в том, что в стране низкие заработные платы.
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Комментарии 1
Личный счет , Евгений Гонтмахер , Сбербанк России
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