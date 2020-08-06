Россиян ждет резкое подорожании доставки

Новые санитарные требования, которые готовит Роспотребнадзор , могут подкосить бизнес доставки повседневных продуктов. Например, планируется запретить перевозку еды и одновременно с ней бытовой химии. Это опасно для здоровья. Но ритейлеры не видят в этом проблемы: молекулы стирального порошка не могут проникнуть в колбасу.

Роспотребнадзор готовит документ, ужесточающий требования к доставке продуктов из магазинов. Об этом в четверг 6 августа сообщают «Известия» со ссылкой Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Согласно документу, будет запрещено перевозить, например, бытовую химию в автомобилях, доставляющих из магазинов продукты питания.

То есть один заказ, в котором есть, к примеру, колбаса и стиральный порошок, придется отправлять покупателям разным транспортом.

Доставка повседневных товаров из-за этого может подорожать, отмечают в АКИТ.

«Утверждение данных правил приведет к увеличению дополнительных расходов ритейлеров в два раза, что вызовет пропорциональное подорожание доставки», — заявил президент АКИТ Артем Соколов.

Сейчас стоимость доставки составляет в среднем по России 300-350 рублей, отметил президент АКИТ.

Ритейлеры подготовили негативный отзыв на новый проект «Санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению услуг населению», в проекте, как считают представители торговой отрасли, содержатся излишние требования. Разработчик новых правил — Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения.

Отзыв АКИТ был направлен главному санитарному врачу Анне Поповой . В пресс-службе Роспотребнадзора отмечают, что новые санитарно-эпидемиологические правила действительно запрещают совместную перевозку продуктов питания и химикатов I и II классов опасности.

«При совместной перевозке может произойти контаминация, то есть загрязнение продуктов питания веществами, которые могут привести к серьезным аллергическим и токсическим реакциям у человека при нарушении целостности упаковки» — отметили в службе.

По мнению чиновников, риск нарушения целостности упаковки при транспортировке любыми видами транспорта или даже пешком многократно увеличивается.

Техрегламент или Санпин?

Но в АКИТ утверждают, что в документе пункт про классы опасности химической продукции отсутствует.

К тому же высокоопасные вещества вообще запрещено использовать в товарах бытовой химии по техрегламенту Таможенного союза и, по идее, таких веществ не может быть в стиральных порошках, моющих средствах и тому подобной продукции.

Между тем технический регламент «О безопасности пищевой продукции», который имеет приоритет над национальным законодательством РФ, допускает совместную перевозку пищевых и непищевых продуктов, если их контакт при этом исключен, указано в письме АКИТ в адрес Поповой. Ассоциация предлагает привести новый документ в соответствие с техрегламентом и снять неуместный, по их мнению, запрет.

Новые требования можно назвать чрезмерными, считает и пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

«И бытовая химия, и продовольственные продукты производятся, а также упаковываются с учетом всех современных требований по безопасности, сохранению целостности тары при транспортировке» — сказал он.

По мнению АКОРТ, раздельная транспортировка бытовой химии и продуктов питания приведет к дополнительным расходам. Придется использовать различный автотранспорт при перевозке сборных грузов от поставщиков в магазины.

Колбаса не виновата

Свое экспертное заключение по этому вопросу АКОРТ направила в профильные ведомства. Власенко при этом добавил, что если новые ограничения коснутся курьерских служб, то различный транспорт — для доставки еды и бытовой химии — понадобится и самим курьерам.

В итоге доставка подорожает, более того, она станет неудобной: вместо одного заказа придется принимать несколько и, скорее всего, в различное время.

Президент Союза потребителей России Петр Шелищ также считает, что Роспотребнадзор должен обосновать новую более жесткую санитарную норму. Ее можно будет считать необходимой, если будет доказано, что молекулы стирального порошка проникают, условно говоря, в колбасу при их совместной перевозке.

«Люди уже складывают продукты и бытовую химию в один пакет при покупках — неясно, почему нельзя транспортировать такие товары вместе», — недоумевает Шелищ.

По его словам, раньше совместная транспортировка продукции могла быть некачественной, но теперь это неактуально.

Реализация новой нормы, если она будут утверждена, спровоцирует увеличение расходов компаний, которые они перенесут на потребителей, добавляет отраслевой лоббист.

Ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлена статьей 6.3 КоАП. Максимальное наказание для компаний по этой статье — приостановка деятельности на срок до 90 суток.