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Часть россиян освободили от транспортного налога 

Мария Иванова и ещё 2 1 час назад
В Верховном суде (ВС) России и Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что владельцы автомобилей, проданных за долги, не должны платить транспортный налог. Об этом сообщает «Гарант».
В ВС подчеркнули, что от налога освобождаются предыдущие собственники арестованных авто, принудительно проданных в рамках исполнительного производства.
По Гражданскому кодексу России, обращение взыскания на имущество — это основание для прекращения права собственности и всех обязательств.
Налоговики подтвердили, что бремя транспортного налога ложится на нового собственника машины, как и другие расходы на ее содержание.
Как писал «Рамблер», осенью прошлого года в России вступили в силу новые правила расчета транспортного налога.
Основным нововведением стал единый повышающий коэффициент 1,1 для авто стоимостью от трех до пяти миллионов рублей и не старше трех лет. Ранее для таких машин применялись ставки 1,3 и 1,5.
Сообщалось, что список авто, для которых действует увеличенная ставка, пополнился тремя моделями, — BMW 340i xDrive Gran Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal и Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT C.
Комментарии 9
Личный счет , Видео , Федеральная налоговая служба
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