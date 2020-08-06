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В Верховном суде (ВС) России и Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что владельцы автомобилей, проданных за долги, не должны платить транспортный налог. Об этом сообщает «Гарант».

В ВС подчеркнули, что от налога освобождаются предыдущие собственники арестованных авто, принудительно проданных в рамках исполнительного производства.

По Гражданскому кодексу России, обращение взыскания на имущество — это основание для прекращения права собственности и всех обязательств.

Налоговики подтвердили, что бремя транспортного налога ложится на нового собственника машины, как и другие расходы на ее содержание.

Как писал «Рамблер», осенью прошлого года в России вступили в силу новые правила расчета транспортного налога.

Основным нововведением стал единый повышающий коэффициент 1,1 для авто стоимостью от трех до пяти миллионов рублей и не старше трех лет. Ранее для таких машин применялись ставки 1,3 и 1,5.

Сообщалось, что список авто, для которых действует увеличенная ставка, пополнился тремя моделями, — BMW 340i xDrive Gran Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal и Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT C.