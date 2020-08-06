Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России 

Роструд на основе данных общероссийской базы «Работа в России» составил список самых высокооплачиваемых вакансий на июль. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, в июле список возглавили механики различных специализаций, которые могу претендовать на зарплаты до 250-300 тысяч рублей. На постоянную работу и работу вахтовым методом их приглашают в Приморье, Якутию, Астраханскую, Архангельскую, Сахалинскую и Новосибирскую области.

«В таких высококвалифицированных специалистах заинтересованы угледобывающие, рыбопромышленные, судовые компании», — пояснил Роструд.

Размер зарплат капитанов может достигать 200-250 тыс. рублей. Такие специалисты требуются в Приморье, на Камчатке и Сахалине. На зарплату 200 тыс. рублей и выше также могут рассчитывать работники горных предприятий.

В Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге высоким спросом пользуются IT-специалисты. Их оклады могут достигать 170-200 тыс. рублей. Большие перспективы есть и у врачей.

«Вакансии с зарплатой от 100 тыс. рублей разместили городские и частные поликлиники Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия), Камчатского и Забайкальского краев, Челябинской, Иркутской, Тюменской, Свердловской областей и др. Им требуются стоматологи, онкологи, терапевты, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и другие», — рассказали в ведомстве.

«Рамблер» писал, что ранее аналитики сервиса Работа.ру выяснили, что россияне чаще всего увольняются с работы из-за отказа работодателя повышать зарплату, стресса и отсутствие профессионального развития.