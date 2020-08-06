Звезды TikTok стали долларовыми миллионерами 

Журнал Forbes назвал самых богатых звезд социальной сети TikTok. В рейтинг вошли блогеры, которые за 12 месяцев до июня 2020-го заработали более миллиона долларов.

Первое место заняла 19-летняя Эддисон Рэй Истерлинг (Addison Rae Easterling), которая получила пять миллионов долларов по контрактам с известными брендами. Отмечается, что она оставила учебу в университете ради карьеры в TikTok. На второй и третьей строчках расположились сестры Чарли (Charli) и Дикси Д'Амелио (Dixie D'Amelio), заработавшие четыре и 2,9 миллиона соответственно. В пятерку лидеров также вошли Лорен Грэй (Loren Gray) с доходом в 2,6 миллиона долларов и Джош Ричардс (Josh Richards), заработавший 1,5 миллиона долларов.

Автор рейтинга отмечает, что эти «молодые создатели контента» пока только начинают монетизировать его. В основном, они продают собственный мерч и заключают спонсорские контракты.

Ранее Дональд Трамп заявил, что TikTok прекратит деятельность в США, если Microsoft или другая американская компания не купит ее бизнес на территории Соединенных Штатов до 15 сентября. Власти США считают, что TikTok в нынешнем виде представляет угрозу национальной безопасности, поскольку его руководство может передавать данные пользователей властям Китая.