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Звезды TikTok стали долларовыми миллионерами 

Lenta.ru 1 час назад
Звезды TikTok стали долларовыми миллионерами
Фото: @addison_pouty
Журнал Forbes назвал самых богатых звезд социальной сети TikTok. В рейтинг вошли блогеры, которые за 12 месяцев до июня 2020-го заработали более миллиона долларов.
Первое место заняла 19-летняя Эддисон Рэй Истерлинг (Addison Rae Easterling), которая получила пять миллионов долларов по контрактам с известными брендами. Отмечается, что она оставила учебу в университете ради карьеры в TikTok. На второй и третьей строчках расположились сестры Чарли (Charli) и Дикси Д'Амелио (Dixie D'Amelio), заработавшие четыре и 2,9 миллиона соответственно. В пятерку лидеров также вошли Лорен Грэй (Loren Gray) с доходом в 2,6 миллиона долларов и Джош Ричардс (Josh Richards), заработавший 1,5 миллиона долларов.
Автор рейтинга отмечает, что эти «молодые создатели контента» пока только начинают монетизировать его. В основном, они продают собственный мерч и заключают спонсорские контракты.
Ранее Дональд Трамп заявил, что TikTok прекратит деятельность в США, если Microsoft или другая американская компания не купит ее бизнес на территории Соединенных Штатов до 15 сентября. Власти США считают, что TikTok в нынешнем виде представляет угрозу национальной безопасности, поскольку его руководство может передавать данные пользователей властям Китая.
Сообщалось, что Microsoft готов заплатить за TikTok 30 миллиардов долларов. Еще одним претендентом на соцсеть является корпорация Apple.
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Комментарии
Личный счет , Дональд Трамп , Microsoft , Apple , Forbes
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