Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.33
$
73.65
86.83
87.23
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.50
88.20
Индексы и котировки Brent
45.55
–0.02 Золото
2058.06
+0.00 РТС
1295.27
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1889
+0.0319
22.07
1.1570
03.08
26.07
12.07

Эксперты рассказали, как повысить пенсии до уровня Европы 

Вероника Полынина 54 минуты назад
Эксперты рассказали, как повысить пенсии до уровня Европы
Фото: РИА Новости
В России следует развивать накопительную пенсионную систему, чтобы достичь европейского уровня пенсий. Об этом рассказали опрошенные Ura.ru экономисты Никита Масленников и Константин Селянин.

«Эффективность пенсионной системы измеряется в динамике показателя коэффициента замещения — это соотношение средней пенсии к средней зарплате», — говорит руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

В Европе коэффициент замещения составляет 70%, в России наивысший показатель был достигнут в 2000-е годы и составлял 40%. Официальной статистики на сегодняшний день нет, но Масленников предполагает, что сейчас он едва ли превышает 30%.
Примерно половину коэффициента в Европе составляет доля накопительной пенсии, еще половина — вклад государства. В России же пенсия — это страховые выплаты из Пенсионного фонда.
По мнению Константина Селянина — развитие накопительной системы пенсий в России застопорилось из-за того, что власти должны сами обеспечивать людей, которые уже находятся на пенсии. Чтобы на это хватило денежных средств, экономист предлагает увеличить налогооблагаемую базу (создавать больше рабочих мест и условий для предпринимателей), пересмотреть расходы бюджета и провести пенсионную реформу.
Как сообщал «Рамблер», согласно проведенному опросу, 69% россиян не хотят уходить на пенсию до 55 лет, в том числе 11% хотели бы продолжать работать после 70 лет. 80% респондентов объяснили невозможность досрочного выхода на пенсию тем, что тем самым они лишатся средств к существованию.
Видео дня. Для многодетных семей предлагают увеличить скидку на оплату ЖКХ
Комментарии 9
Личный счет , Никита Масленников , Константин Селянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Каким пенсионерам дадут по 2000 рублей с 17 августа
Каким пенсионерам дадут по 2000 рублей с 17 августа
Собчак назвала идиотами хранящих рубли россиян
Собчак назвала идиотами хранящих рубли россиян
Что случилось с трубоукладчиком «Северного потока-2»
Что случилось с трубоукладчиком «Северного потока-2»
Видео
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
00:33
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение