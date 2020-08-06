Эксперты рассказали, как повысить пенсии до уровня Европы 

«Эффективность пенсионной системы измеряется в динамике показателя коэффициента замещения — это соотношение средней пенсии к средней зарплате», — говорит руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

В Европе коэффициент замещения составляет 70%, в России наивысший показатель был достигнут в 2000-е годы и составлял 40%. Официальной статистики на сегодняшний день нет, но Масленников предполагает, что сейчас он едва ли превышает 30%.

Примерно половину коэффициента в Европе составляет доля накопительной пенсии, еще половина — вклад государства. В России же пенсия — это страховые выплаты из Пенсионного фонда.

По мнению Константина Селянина — развитие накопительной системы пенсий в России застопорилось из-за того, что власти должны сами обеспечивать людей, которые уже находятся на пенсии. Чтобы на это хватило денежных средств, экономист предлагает увеличить налогооблагаемую базу (создавать больше рабочих мест и условий для предпринимателей), пересмотреть расходы бюджета и провести пенсионную реформу.

Как сообщал «Рамблер», согласно проведенному опросу, 69% россиян не хотят уходить на пенсию до 55 лет, в том числе 11% хотели бы продолжать работать после 70 лет. 80% респондентов объяснили невозможность досрочного выхода на пенсию тем, что тем самым они лишатся средств к существованию.