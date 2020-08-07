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Россиян ждет скорое подорожание ЖКХ 

Мария Иванова и ещё 2 50 минут назад
Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявил, что коммунальные услуги во втором полугодии 2020-го подорожают на четыре процента максимум. Об этом сообщает «Прайм».
Королев заявил, что такой рост связан с величиной инфляции на 2020 год. Именно с этим показателем связаны средние индексы роста тарифов в регионах.
Замглавы ФАС объяснил, что тарифы необходимо повышать ежегодно для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий и служб.
Как сообщал «Рамблер», тарифы на услуги ЖКХ в России подняли с 1 июля. В среднем они выросли на четыре процента.
Самый маленький рост тарифов зафиксировали в Ненецком автономном округе, коммуналка там подорожала на 2,4 процента.
В Чечне тарифы выросли на 6,5 процента, в Москве — на пять процентов, в Подмосковье — на 4,1 процента, в Петербурге рост составил 3,8 процента, а в Ленинградской области — на 3,6 процента.
Личный счет , Видео , Виталий Королев , ФАС
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