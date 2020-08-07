Россиян ждет скорое подорожание ЖКХ 

Королев заявил, что такой рост связан с величиной инфляции на 2020 год. Именно с этим показателем связаны средние индексы роста тарифов в регионах.

Замглавы ФАС объяснил, что тарифы необходимо повышать ежегодно для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий и служб.

Как сообщал «Рамблер», тарифы на услуги ЖКХ в России подняли с 1 июля. В среднем они выросли на четыре процента.

Самый маленький рост тарифов зафиксировали в Ненецком автономном округе, коммуналка там подорожала на 2,4 процента.

В Чечне тарифы выросли на 6,5 процента, в Москве — на пять процентов, в Подмосковье — на 4,1 процента, в Петербурге рост составил 3,8 процента, а в Ленинградской области — на 3,6 процента.