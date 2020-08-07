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Налоговая резко заинтересовалась счетами россиян 

Мария Иванова и ещё 1 8 минут назад
В Ассоциации банков России (АБР) рассказали, что после отмены коронавирусных ограничений налоговики начали активно запрашивать информацию о счетах банковских клиентов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на письмо АБР в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Банки пожаловались АБР, что объем требований со стороны ФНС резко вырос — «в среднем более чем в четыре раза». Такой объем в кредитных организациях назвали «достаточно критичным». Банки могут не успеть выполнить требования в срок и тогда будут привлечены к ответственности.
Число запросов выросло на фоне возобновления налоговых проверок, которые приостанавливали до 30 июня.
Глава правового управления АБР Сергей Клименко рассказал, что банки запрашивают информацию о наличии счетов и наличии денежных средств на счетах всех клиентов, в том числе физических лиц.
Клименко добавил, что один из банков с 1 по 15 июля получил около трех тысяч запросов, за июль 2019-го их было в четыре раза меньше.

«Одна из рабочих версий: налоговая актуализирует информацию по счетам, чтобы начать очередную кампанию по блокировкам счетов», — заявил Клименко.

Он отметил, что многие сотрудники банков до сих пор находятся на удаленке, предоставлять информацию ФНС они не могут.
Кредитные организации попросили налоговиков продлить сроки предоставления данных.
Как писал «Рамблер», ранее банки предложили списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, которые не выходят на связь и чьи данные не получилось обновить.
Над такой инициативой кредитные организации работают в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ. По мнению авторов, новая мера защитит клиентов, которые вовремя не сообщили о замене паспорта, от штрафов и неустоек, а банки благодаря этому смогут предотвратить мошенничества со «спящими счетами».
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Личный счет , Видео , Сергей Клименко , Федеральная налоговая служба , Центральный банк России
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