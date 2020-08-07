Россиянам помогут накопить на жилье 

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести специальные вклады для покупки жилья, которые не будут облагаться налогами. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на письмо депутата министру финансов Антону Силуанову.

Такую меру Федоров предложил в связи с введением в России нового налога. Как писал «Рамблер», о планах ввести налог на доход с банковских вкладов и инвестиций президент Владимир Путин заявил в конце марта. Ставка налога составит 13 процентов. Он коснется людей, хранящих на депозите более миллиона рублей или вложивших такую же сумму в долговые ценные бумаги.

Налогом будут облагаться не сами вложения, а доход с них.

Федоров отметил, что некоторым россиянам вклады и доход с процентов по ним необходимы для покупки жилья в будущем. Депутат предложил ввести отдельные накопительные вклады, в рамках которых вкладчик, не имеющий собственного жилья и планирующий его купить, будет освобожден от налога на пять лет. По задумке Федорова, если через пять лет вкладчик не купит недвижимость, ему придется вернуть государству налог за весь период.