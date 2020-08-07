Кому увеличат пенсии на 415 процентов 

Максимальную надбавку к социальной пенсии (415 процентов) в России могут получить Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Труда России и Герои Социалистического Труда. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Такая же прибавка полагается людям, награжденным орденами Святого апостола Андрея Первозванного, Трудовой Славы трех степеней и «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Прибавку в 330 процентов размера социальной пенсии могут получить люди, награжденные орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, а также лауреаты Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий России.

Кроме того, прибавка в 250 процентов социальной пенсии предусмотрена для людей, получивших ордена Трудовой Славы трех степеней, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней, для чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Как сообщал «Рамблер», ранее СМИ рассказали о пенсии Аллы Пугачевой : благодаря надбавке за звание народной артистки СССР певица получает 47 тысяч рублей.