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Кому увеличат пенсии на 415 процентов 

Мария Иванова 43 минуты назад
Максимальную надбавку к социальной пенсии (415 процентов) в России могут получить Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Труда России и Герои Социалистического Труда. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Такая же прибавка полагается людям, награжденным орденами Святого апостола Андрея Первозванного, Трудовой Славы трех степеней и «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Прибавку в 330 процентов размера социальной пенсии могут получить люди, награжденные орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, а также лауреаты Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий России.
Кроме того, прибавка в 250 процентов социальной пенсии предусмотрена для людей, получивших ордена Трудовой Славы трех степеней, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней, для чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
Как сообщал «Рамблер», ранее СМИ рассказали о пенсии Аллы Пугачевой: благодаря надбавке за звание народной артистки СССР певица получает 47 тысяч рублей.
Звание заслуженной артистки России позволяет певице Алене Свиридовой получать пенсию в 41 тысячу рублей.
Комментарии 14
Личный счет , Видео , Алена Свиридова , Алла Пугачева
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