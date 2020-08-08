Назван способ не платить проценты по ипотеке 

Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали , что у россиян появилась новая возможность сделать ипотеку дешевле: некоторые девелоперы готовы взять на себя оплату процентов в течение определенного срока.

Глава группы ипотечного кредитования ГК «А101» Артем Вишневский объяснил, что в рамках таких программ девелопер компенсирует банку проценты за пониженную ставку для клиента по примеру государства.

Программы позволяют клиентам получить жилье в кредит «по цене» от 0,01 до двух процентов на срок от нескольких месяцев до двух лет.

ВТБ, Альфа-банк. Глава управления ипотеки и субсидий ГК ФСК Андрей Вербицкий отметил, что главными игроками в таких программах выступают крупнейшие банки — Сбербанк

У таких программ есть и некоторые ограничения: базой для части из них служит ипотека с господдержкой под 6,5 процента, которую могут взять только граждане России, причем сумма кредита не должна превышать 12 миллионов рублей.

Представитель группы «Самолет» Алена Анцышкина отметила, что у ее компании в программе с Альфа-банком свое ограничение — срок кредита на 20 лет.

Глава управления клиентских программ ПИК Юрий Никитчук рассказал, что при ипотеке выше 12 миллионов участие в программе также возможно, но при ставке в 8,1 процента.

Как сообщал «Рамблер», сейчас многие застройщики предлагают выгодные условия рассрочки для покупателей жилья, которые не рассматривают ипотеку. А риелторы предполагают, что к осени условия ипотеки станут более выгодными: ставки снизят еще больше, а льготную программу расширят.