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ФАС объяснила повышение цен на услуги ЖКХ в России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
Рост тарифов ЖКХ в России объяснили
Фото: РИА Новости
Рост тарифов ЖКХ необходим для стабильной и качественной работы коммунальных служб, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.

«Пересмотр тарифов необходим для стабильной работы коммунальных предприятий и сохранения качества услуг», — цитирует Королева «Комсомольская правда».

По его словам, цифры в квитанциях россиян растут понемногу, на 4% в год, что обусловлено низким ростом инфляции в стране.

«Не самое страшное повышение, которое можно себе представить. Да и народу же хуже будет, если из-за недофинансирования начнутся аварии», — подчеркнул он.

Директор направления «Городское хозяйство» Института экономики Ирина Генцлер отметила, что российские граждане не до конца понимают, за что платят. Она подчеркнула, что большинство ресурсных компаний не получают достаточного финансирования для обновления своих сетей.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство упростит условия выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года.
Напомним, в мае в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
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Комментарии 4
Личный счет , Виталий Королев , Михаил Мишустин , Ирина Генцлер , Госдума , ФАС , Комсомольская правда
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