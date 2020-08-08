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В России увеличили выплаты на лекарства для льготников 

Мария Иванова 10 минут назад
В России увеличили выплаты на лекарства для льготников
Фото: РИА Новости
Российское правительство увеличило расходы на лекарства для россиян из льготных категорий — до 886,4 рубля в месяц на каждого льготника. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году норматив финансовых затрат на одного льготника составлял 860,6 рубля.
В правительстве подчеркнули, что индексация выплат до 886,4 рубля увеличит расходы бюджета на социальную помощь в 2020 году более чем на 988 миллионов рублей.
Право на бесплатные лекарства и медицинские изделия есть у россиян с инвалидностью, людей с хроническими заболеваниями, детей до трех лет (или до шести лет, если семья многодетная), участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, чернобыльцев, представителей малочисленных народов Севера и людей, живущих в зоне отселения. Всего на выплату имеют право более 20 категорий льготников.
Список медицинских средств отдельно определен для каждой категории. К примеру, дети с редкими заболеваниями могут получить не только лекарства, но и продукты лечебного питания.
Рецепт на препарат можно получить у лечащего врача в поликлинике, предъявив льготный документ. Также россияне могут отказаться от льготы в обмен на денежную компенсацию, подав заявление в Пенсионный фонд России.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Правительство РФ
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