В России увеличили выплаты на лекарства для льготников 

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году норматив финансовых затрат на одного льготника составлял 860,6 рубля.

В правительстве подчеркнули, что индексация выплат до 886,4 рубля увеличит расходы бюджета на социальную помощь в 2020 году более чем на 988 миллионов рублей.

Право на бесплатные лекарства и медицинские изделия есть у россиян с инвалидностью, людей с хроническими заболеваниями, детей до трех лет (или до шести лет, если семья многодетная), участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, чернобыльцев, представителей малочисленных народов Севера и людей, живущих в зоне отселения. Всего на выплату имеют право более 20 категорий льготников.

Список медицинских средств отдельно определен для каждой категории. К примеру, дети с редкими заболеваниями могут получить не только лекарства, но и продукты лечебного питания.