Названы самые высокооплачиваемые вакансии августа

Российская платформа поиска работы HeadHunter опубликовала в пятницу подборку высокооплачиваемых вакансий в различных регионах и городах России за август.

В Москве соискатели на должность E-commerce директора и руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями могут рассчитывать на заработную плату от 350 тыс. рублей.

В Набережных Челнах менеджер по развитию территории может зарабатывать от 350 тыс. рублей. На такую же оплату труда может претендовать руководитель строительного особо опасного объекта на Дальнем Востоке.

В подборку, подготовленную платформой, вошли также вакансии директора по маркетингу в Ульяновске (от 300 тыс. рублей), директора обособленного подразделения в Западно-Сибирском регионе (от 300 тыс. рублей), технического менеджера проектов в Санкт-Петербурге (от 180 тыс. рублей) и другие.