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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа 

ТАСС 1 час назад
Названы самые высокооплачиваемые вакансии августа
Фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
Российская платформа поиска работы HeadHunter опубликовала в пятницу подборку высокооплачиваемых вакансий в различных регионах и городах России за август.
В Москве соискатели на должность E-commerce директора и руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями могут рассчитывать на заработную плату от 350 тыс. рублей.
В Набережных Челнах менеджер по развитию территории может зарабатывать от 350 тыс. рублей. На такую же оплату труда может претендовать руководитель строительного особо опасного объекта на Дальнем Востоке.
В подборку, подготовленную платформой, вошли также вакансии директора по маркетингу в Ульяновске (от 300 тыс. рублей), директора обособленного подразделения в Западно-Сибирском регионе (от 300 тыс. рублей), технического менеджера проектов в Санкт-Петербурге (от 180 тыс. рублей) и другие.
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